Пропавшая из соцсетей Наташа Королева объявилась в известном шоу в черном костюме

В связи со сложной мировой ситуацией уроженка Украины Наташа Королева буквально испарилась из соцсетей. Певица не комментирует последние новости и старается в принципе не появляться на светских мероприятиях.

Поклонники заволновались за артистку. Были даже слухи, что они с Тарзаном разводятся из-за разных политических взглядов, однако эти новости не нашли официального подтверждения.

Во вторник, 26 апреля, Королева впервые за долгое время появилась в популярном шоу канала «Пятница!» «Кондитер». Суть проекта в том, что кондитеры со всей России приезжают в студию к Ренату Агзамову и представляют свои торты. Знаменитый шеф дегустирует продукцию и пропускает в финал сильнейших. И уже самые сильные кондитеры готовят вкусняшку для звездного гостя.

Наташа Королева появилась в студии в отличном настроении. Она была одета в стильный черный брючный костюм в синий цветочек. Волосы певица заплела в высокий хвост.

В общем, артистка находится в Москве. Уважаемые поклонники могут за нее не переживать. Выглядит Наташа хорошо.

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