Два рецепта приготовления капрезе
Видео
Создает первое впечатление о доме: 10 ненужных вещей в прихожей
Видео

Чей малыш? После слухов о разводе Тарзан показал маленького ребенка

Кадром Сергей Глушко поделился в соцсети.

Чей малыш? После слухов о разводе Тарзан показал маленького ребенка
Сергей Глушко. Фото: Global Look Press

Слухи о разводе Наташи Королевой и Сергея Глушко, который стал популярен как танцор под псевдонимом Тарзан, в последнее время появляются все чаще. Так, например, недавно Сергей отписался от страницы свое тещи Людмилы Порывай.

Страница Сергея Глушко
Страница Сергея Глушко. Фото: соцсети

Пока Наташа Королева крайне редко выходит в соцсети, Тарзан продолжает радовать фанатов своим творчеством. Еще в период пандемии он взял в руки краски и мольберт и, вспомнив былые навыки, начал писать картины. На этот раз Глушко показал фолловерам портрет неизвестного малыша и собственного того самого ребенка, с которого была написана картина.

Пользователи Сети стали гадать, кем приходится юный натурщик Сергею Глушко. Но ответов на свои вопросы пока не получили.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Глушко личная жизньНаташа Королева и Сергей ГлушкоСергей ГлушкоТарзан