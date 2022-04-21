Чей малыш? После слухов о разводе Тарзан показал маленького ребенка

Слухи о разводе Наташи Королевой и Сергея Глушко, который стал популярен как танцор под псевдонимом Тарзан, в последнее время появляются все чаще. Так, например, недавно Сергей отписался от страницы свое тещи Людмилы Порывай.

Пока Наташа Королева крайне редко выходит в соцсети, Тарзан продолжает радовать фанатов своим творчеством. Еще в период пандемии он взял в руки краски и мольберт и, вспомнив былые навыки, начал писать картины. На этот раз Глушко показал фолловерам портрет неизвестного малыша и собственного того самого ребенка, с которого была написана картина.

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Пользователи Сети стали гадать, кем приходится юный натурщик Сергею Глушко. Но ответов на свои вопросы пока не получили.

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