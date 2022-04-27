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«Нельзя становиться музеем Захарова»: Лазарев раскрыл правду о происходящем в «Ленкоме»

Как отметил актер, нужно всегда идти вперед.

«Нельзя становиться музеем Захарова»: Лазарев раскрыл правду о происходящем в «Ленкоме»
Александр Лазарев. Фото: Global Look Press

Актер Александр Лазарев заявил, что слухи о расколе в легендарном театре «Ленком», о которых сегодня много говорят, сильно преувеличены.

Марк Захаров и Марк Варшавер
Марк Захаров и Марк Варшавер. Фото: Global Look Press

«Это все неправда. Мы бережем спектакли Марка Захарова, но в то же время нужно идти вперед, нельзя становиться музеем Захарова, это было бы неправильно».

Александр Лазарев

По словам Александра Лазарева, в «Ленкоме» на всех спектаклях аншлаги. При этом он похвалил директора Марка Варшавера, который проработал с Марком Захаровым бок о бок сорок лет. Он, как считает Лазарев, успешно продолжает «захаровскую линию», сообщает «АиФ».

Напомним, что не все актеры довольны положением дел в театре «Ленком». Свои претензии руководству уже не раз высказывали актриса Людмила Поргина и дочь Марка Захарова, Александра. Они жаловались на отсутствие ролей.

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Александр ЛазаревЛюдмила ПоргинаМарк ВаршаверМарк ЗахаровТеатр "Ленком"