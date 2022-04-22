«Люди приходят ко мне с цветами»: Поргина озвучила свою настоящую зарплату в «Ленкоме»

По словам актрисы, поклонники караулят ее даже у служебного входа.

Актриса Людмила Поргина заявила, что директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер задвинул ее в темноту и не дает значимых ролей в театре.

По словам актрисы, она вынуждена играть исключительно в массовке. Зарплату получает, соответственно, как артист массовки, который работает на низком уровне.

«Сорок тысяч рублей. Люди приходят ко мне с цветами, стоят у служебного входа: «Людочка, ты выйдешь на поклон, мы еще тебе подарим цветы!» А я не выйду на поклон. Я не то, что на поклон не выйду, вы меня даже на сцене не увидите. Но ничего, я это перенесу. Я еще сыграю, подождите». Людмила Поргина

Ранее Марк Варшавер утверждал, что Людмила Поргина получает 55 тысяч рублей в «Ленкоме». По его словам, в силу возраста актрисы он уже не может предоставить ей в спектаклях ведущие роли, сообщает «Комсомольская правда».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.