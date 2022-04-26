Актеры «Ленкома» обвинили Захарову и Поргину в сплетнях и зависти

Артисты утверждают, что в театре не все так плохо, как рассказывают эти женщины.

Актеры «Ленкома» Александра Захарова и Людмила Поргина часто нелицеприятно высказываются в адрес нынешнего руководства театра. То зарплаты им маленькие, то память о Марке Захарове якобы чтут не должным образом.

Однако их коллеги по «Ленкому» утверждают обратное. Наоборот, по словам артистов, в театре до сих пор большую часть репертуара составляют спектакли, созданные Марком Захаровым. А в его кабинет по-прежнему никто не занял.

«За последние два с половиной года в театр пришла и проявила себя талантливая молодежь, которая востребована и занята во всех репертуарных спектаклях. Их имена знает театральная Москва. Но все это оказывается совершенно неважным для некоторых артистов театра. Для них важнее амбиции, сплетни, зависть и бездоказательная клевета в адрес своего Дома», — заявили актеры «Стархиту».

Марк Захаров ушел из жизни в сентябре 2019-го. До последнего он оставался главным режиссером «Ленкома». После смерти кинодеятеля бразды правления в свои руки взял Марк Варшавер.

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