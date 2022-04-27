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Ксения Собчак одним словом поддержала Этери Тутберидзе после громкого заявления наставницы

Тренер по фигурному катанию потребовала убрать с фасада здания баннеры с символом «Z».

Ксения Собчак одним словом поддержала Этери Тутберидзе после громкого заявления наставницы
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграме» поддержала знаменитую наставницу по фигурному катанию, воспитавшую не одну олимпийскую чемпионку, Этери Тутберидзе.

Этери Тутберидзе
Этери Тутберидзе. Фото: Global Look Press

Ранее стало известно, что тренер по фигурному катанию потребовала убрать с фасада здания баннеры с символом «Z» во время проведения ледового шоу «Чемпионы на льду»

«Этери!» — написала Ксения Собчак.

Напомним, что Этери Тутберидзе убрала из своих соцсетей символику с российским флагом. Известно, что у наставницы есть жилье в Америке.

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АмерикаКсения СобчакРоссияШоу "Чемпионы на льду"Этери Тутберидзе