«Ты жалко выглядишь»: Миро обратилась к Собчак после оправданий за покупку жилья в Дубае

Ксения Собчак приобрела квартиру в Дубае площадью 120 квадратных метров по цене около 60 миллионов рублей. Когда об этом узнали журналисты, и новость прокатилась по всем СМИ, ведущая поспешила оправдаться за свой поступок.

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Собчак заявила, что не собирается жить в Эмиратах, как и в Израиле. Это лишь выгодное вложение средств, дескать 30% от своей получки она тратит именно на покупку квадратных метров в качестве инвестиций. И цинично посоветовал россиянам поступать так же.

Лена Миро заметила, что Ксения Собчак слишком часто в последнее время оправдывается, впрочем, как и большинство российских селебрити в эти дни.

«У наших селебов — повальная оправдательная ветрянка какая-то. Сколько же среди них малохольных оказалось, ужас», — удивилась блогер.

Лена Миро заявила, что Ксения Собчак, по ее мнению, обладает слабым характером. «Уважают силу. В тебе ее я не вижу. Ты имитируй хотя бы! Ты же умеешь казаться, а не быть. Так кажись. Что заморозилась-то? А пока ты очень уж жалко выглядишь», — сказала, как отрезала акула пера в ЖЖ.

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