«Я расхолаживаю всю группу, развращаю»: Косторная заявила, что от нее убирали детей у Тутберидзе

По словам фигуристки, ей неоднократно об этом говорили.

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная заявила, что никогда не была первым номером в группе Этери Тутберидзе. Сначала вперед ставили одних девочек, потом — других.

«От меня убирали всегда маленьких детей, просто отодвигали их. Не знаю почему, но считалось, что я расхолаживаю группу, развращаю всю группу, и мне говорилось об этом неоднократно, якобы какими-то своими действиями. Возможно». Алена Косторная

По словам Алены Косторной, просто у многих молодых фигуристок не хватало характера действовать своей головой. Как отметила звезда, она никогда не задвигала себя в жесткие рамки. Могла лечь спать в 11 часов, а могла и в час ночи. Косторная считает, что каждый человек должен думать прежде всего своей головой, сообщает «Чемпионат».

Напомним, что Алена Косторная — чемпионка Европы и победитель финального этапа «Гран-при» сезона-2019/20. Не так давно она покинула группу Этери Тутберидзе и перешла к Елене Буяновой.

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