«Родина дает им реализовывать таланты»: Соловьев предложил лишить Хаматову звания народной артистки

Как отметил член Комитета Госдумы по культуре, некоторые выбрали материальные ценности вместо любимой страны.

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в эфире радиостанции «Говорит Москва» раскритиковал заявление актрисы Чулпан Хаматовой, которая несерьезно относится к званию народной артистки.

По его словам, некоторые деятели культуры выбрали материальные ценности в сложившихся обстоятельствах. Естественно, с этим надо что-то делать.

«Понятно, что должна быть создана какая-то комиссия. Печально, что наши деятели, когда родина дает им реализовывать свои таланты, с большой радостью приобретают на заработанные от нашего государства деньги зарубежную недвижимость и все, что угодно». Сергей Соловьев

Ранее Чулпан Хаматова заявила, что не станет возражать, если лишится звания народной артистки России. При этом в родную страну она возвращаться в ближайшее время не планирует.

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