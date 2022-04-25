Уроки от народной артистки: сбежавшая Хаматова решила заработать на своем мастерстве

Скрывшаяся в Латвии Чулпан Хаматова, похоже, решила стать преподавателем. Она анонсировала в Сети курсы актерского мастерства и теперь намерена обучить всех желающих своему ремеслу.

На онлайн-платформе «Уроки легенд» появился образовательный курс от Хаматовой. Он состоит из 18 занятий и стоит 15 тысяч рублей за урок. Несколько дней на него действует значительная скидка более 50%, рассчитано обучение на русскоговорящую аудиторию, сообщает «Комсомольская правда».

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Пользуются ли спросом занятия от Хаматовой, неизвестно. Притом, что Чулпан указана в анонсе как актриса театра «Современник», из которого уже уволилась, а также написано звание «Народная артистка России», которым звезда не дорожит, как показало время и ее скандальные заявления.

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