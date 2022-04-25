Новости шоу-бизнеса: Алина Кабаева блистала на фестивале, Валерий Леонтьев рассказал, почему бездетен, Чулпан Хаматова придумала, как заработать на русскоговорящих клиентах

Почему у Валерия Леонтьева нет детей, что наговорила Чулпан Хаматова на митинге в Риге, чьи концерты вслед за выступлениями Нурлана Сабурова отменили в Израиле — об этом и не только в нашем традиционном дайджесте новостей от 24 апреля.
Что заявила Чулпан Хаматова на митинге в Риге
Чулпан Хаматова в минувшие дни приняла участие в уличном сборище в Риге, куда пришло порядка 100 человек. Как рассказал журналист Михаил Шахназаров на своем YouTube-проекте «Шах и мат», актриса заявила Латышам, что она и есть Россия, по сути, повторив ранний опус Андрея Макаревича – мол, Россия уехала.
Алина Кабаева провела фестиваль гимнастики
Олимпийская чемпионка Алина Кабаева в минувшие выходные провела ежегодный фестиваль гимнастики «Алина», посвятив его теме Великой Отечественной войны. К своим зрителям на сцену фестиваля Алина Кабаева вышла в цветочном платье оттенка фуксии с V-образным декольте и модными рукавами-окороками. Талию спортсменка подчеркнула благодаря крою наряда на запах.
Концерты Киркорова и Розенбаума в Израиле отменили
Вслед за отменой концертов Нурлана Сабурова в Израиле пропали из афиш выступления Филиппа Киркорова и Александра Розенбаума. По данным Telegram-канала «Голос Израиля», украинская диаспора в Израиле причастна к отмене гастролей Сабурова. Судя по всему, «благодаря» этому сообществу другие звезды из России не поедут на встречу с израильскими поклонниками.
Валерий Леонтьев признался, почему бездетен
Валерий Леонтьев уже более 50 лет счастлив в браке с женой Людмилой. У пары нет детей, зато полно четвероногих друзей. Музыканту не раз приписывали внебрачных наследников, но артист открещивался от них. Он рассказал, что своих детей у него нет, потому что в молодости артист не был готов к ответственности за наследников. А позже его жена не захотела рожать.
Чулпан Хаматова придумала, как заработать в Латвии
Чулпан Хаматова придумала, как ей зарабатывать на чужбине на русскоговорящих клиентах. Она основала курсы по актерскому мастерству, проводить которые будет онлайн. Стоимость каждого из 18 уроков в курсе составляет 15 тысяч рублей. Не евро. При этом, она преподносит себя как Народную артистку России, хотя ранее открещивалась от этого звания.
Почему Галкин в Израиле теперь надолго
Максим Галкин после нескольких выпадов в своем микроблоге рискует не попасть в Россию. Так считает Михаил Шахназаров. По словам ведущего YouTube-программы «Шах и мат», муж Пугачевой изначально ничего такого не сделал, однако отчего-то сильно испугался и сбежал за рубеж. Нервы сдали, наговорил много лишнего, по мнению журналиста. И теперь решил задержаться на чужбине.
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