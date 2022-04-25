Первое место – Хаматова: кто оказался в номинации Гаспаряна «Крысиные бега»

Также в списке значатся Иван Ургант и Максим Галкин.

Журналист Армен Гаспарян создал личную номинацию «Крысиные бега», в которую включил российских звезд — «беглецов и русофобов». В список он внес людей, за которых проголосовали его подписчики в Telegram.

больше по теме За прогулы и неуспеваемость: Алину Загитову грозятся отчислить из вуза В РАНХиГС олимпийская чемпионка поступила в 2020 году.

На первом месте оказалась Чулпан Хаматова, которая перебравшись на ПМЖ с дочками и зачем-то отреклась от статуса народной артистки России, но при этом продолжила зарабатывать на россиянах, устроив онлайн-курс для русскоговорящих.

На втором и третьем месте при равном количестве голосов оказались Максим Галкин, который больше не отрицает, что надолго (но не понять насколько) переехал в Израиль и Ксения Собчак, продолжающая рассказывать самые разнообразные занимательные истории на счет своего отъезда и покупки недвижимости за границей.

На четвертом месте – распродающий недвижимость в России ведущий Иван Ургант, на пятом — корреспондент Жанна Агалакова.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.