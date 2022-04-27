«Папа – офицер, а вот сын…»: что говорят в Сети о Галкине после откровений Симоньян

Пользователи российских соцсетей в своем большинстве поддержали медиаменеджера Маргариту Симоньян, которая заявила о нетрадиционной ориентации юмориста Максима Галкина в эфире федерального канала.

«Папа — офицер, а вот сын…», «Я почему-то про него всегда так думал. Слишком он слащавый. Еще вел программы с детьми. Фу», «Да и правильно, что сказали это в эфире. Предатели самые трусливые», «Какая Маргарита умница! Респект ей!», «Никогда не любила и не уважала Галкина. Таланта – ноль. Внешность – промолчу», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Маргарита Симоньян высказалась о Максиме Галкине, параллельно раскрыв его ориентацию.

«Уровень внутреннего лицемерия, вранья и вообще качеств этого человека. Ну, зараза, они ведь там как на подбор такие. Ну ведь как на подбор. Ты человек вот такой. Лживый-прелживый. Печать ставить негде. Ты позволяешь себе мою родину поливать помоями, не имея ни малейшего представления ни о чем. Ты что за мразь. Я решила позволить себе говорить правду о них», — сказала, в частности, телеведущая.

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