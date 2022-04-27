«Ставка для него высока»: Грушевский объяснил, почему Галкин позволяет резкие высказывания о России

Как отметил пародист, его коллега теряет огромную аудиторию поклонников в родной стране.

Пародист Михаил Грушевский в эфире шоу «Место встречи» на НТВ объяснил трансформацию взглядов своего коллеги Максима Галкина в последнее время.

«Ставка для него достаточно высока. Он понимает, что теряет огромную аудиторию нашей страны. Безусловно, определенный сегмент фрондирующей, негативно настроенной по отношению к государству аудитории останется. Но фактически он разрывает этими заявлениями связи с родной страной». Михаил Грушевский

Как отметил Грушевский, скорее всего, Галкин действует под влиянием взглядов беглого олигарха Михаила Ходорковского. Пародист считает, что Галкин полностью осознает, что говорит.

При этом Грушевский думает, что политическая активность может сыграть с Галкиным злую шутку. Она перечеркнет все его творческие достижения. Именно так случилось на Украине с актером Владимиром Зеленским, который стал президентом и растерял большую часть своей аудитории.

Напомним, ранее Максим Галкин позволил себе несколько громких заявлений из Израиля. В России против него могут возбудить уголовное дело.

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