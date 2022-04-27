«Лживый-перелживый, печать ставить негде»: Симоньян эмоционально высказалась о Галкине и других звездах, поливающих грязью Россию

Медиаменеджер Маргарита Симоньян накануне хлестко «прошлось» по Максиму Галкину. Поводом послужило очередное видеообращение шоумена из Израиля, которое он опубликовал в своей соцсети.

Симоньян заявила, что Галкин женился на Пугачевой, чтобы скрыть свою нетрадиционную ориентацию. Также журналист пообещала, что будет выплескивать свои эмоции каждый раз, когда шоумен или кто-либо другой из мира шоу-бизнеса, будет нелестно высказываться о России.

«Вот такой человек, лживый-перелживый, печать ставить негде, позволяешь себе мою Родину обливать помоями, не имея ни малейшего представления вообще ни о чем. Ни о военной операции, ни о геополитике, ни о том, что такое вообще Родина… Каждый раз, когда они будут позволять себе вот такой выплеск эмоций, я буду позволять себе вот такой выплеск эмоций!» — высказалась Симоньян в эфире канала «Россия 1».

Напомним, ранее Симоньян сообщила, что попросила всех своих друзей не присылать ей видеоролики Галкина, так как высказывания шоумена попросту выводят журналиста из себя.

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