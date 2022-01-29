Судебные войны и страшный прогноз врачей: как жил в последние годы Михаил Зеленский

На прошлой неделе в Москве похоронили Михаила Зеленского. Смерть жизнерадостного ведущего, сердце которого остановилось на отдыхе в Доминикане, стала шоком для родных и коллег — Михаилу было всего 46 лет. И если как телезвезда он был всем хорошо знаком, то подробности его личной жизни стали известны лишь после кончины.

Иск да дело

Когда стало известно о смерти Зеленского, многие говорили: он хорошо зарабатывал, вероятно, оставил приличное наследство. Однако Михаил жил в арендованной квартире с блогером и психологом Милой Рубинчик. Их называли мужем и женой, они были вместе три года, но брак между ними не был зарегистрирован.

Почему же Мила и Михаил снимали жилье? На что ушли заработки ведущего федерального канала? Дело в том, что свою просторную московскую квартиру Зеленский оставил после развода бывшей жене, фигуристке Елене Грушиной, и двум дочерям. Роман Михаила и Елены начался в 2007 году на шоу «Танцы на льду», где они выступали в паре. Грушина ради брака с Зеленским бросила дом, работу и налаженную жизнь в США.

В 2008-м, перед рождением первой дочери Софьи, Михаил взял кредит и купил собственное жилье. После рождения второй дочки Полины в 2013 году была приобретена квартира попросторнее. Но после 6 лет супружеской жизни Грушина и Зеленский неожиданно развелись. Никто из них не называл причину развода. Михаил съехал на съемную квартиру, но продолжал регулярно видеться с любимыми дочками.

После смерти телеведущего стало известно, что он долго судился с Грушиной. Зеленский подал первый иск в суд к бывшей жене в 2018 году, когда съехался с Милой Рубинчик. Зеленский претендовал на половину квартиры, приобретенной в браке с Грушиной, где она проживала с двумя детьми. Формулировка при подаче иска была такая: бывшая жена стала чинить препятствия в пользовании жильем.

Елена предъявила экс-мужу встречный иск с требованием вернуть часть средств (1,2 млн рублей), которые она брала в кредит, чтобы сделать ремонт в квартире и купить бытовую технику. Суд отклонил оба иска, так как прошел срок давности — имущественные вопросы можно урегулировать в течение трех лет после развода. Но Зеленский и Грушина продолжили судиться — очередные кассационные жалобы были поданы в октябре 2021 года, и рассмотреть их так и не успели. Параллельно рассматривали еще несколько исков — сначала по размеру алиментов, а также споры, связанные с воспитанием детей.

Михаил боролся за право чаще проводить время с дочками: в конце 2020-го он подал иск, в котором просил определить четкий порядок общения с детьми. Состоялось 6 слушаний по делу, в сентябре 2021-го требования Зеленского были удовлетворены, но лишь частично. Телеведущий подал апелляцию — ее рассматривали в конце декабря минувшего года, но оставили судебные решения без изменений. Не исключено, что телеведущий намеревался продолжить тяжбу и в этом году.

«Доживете лишь до 58…»

О причинах смерти Михаила говорили много: мол, как же так, всего 46 лет?! Согласно заключению доминиканских врачей, Зеленский умер вследствие сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Многие доктора тут же предположили, что спровоцировать развитие приступа могли дальний перелет, резкая смена климата (в Доминикане сейчас под тридцать), недавно перенесенный ковид. Сказался и износ организма. Увы, Михаил наплевательски относился к своему здоровью — много курил, перекусывал фастфудом, сутками пропадал на работе. 10 лет назад Зеленский участвовал в телешоу «Подари себе жизнь», эксперты которого после обследования вынесли суровый приговор — Михаил умрет в 58 лет. Тот лишь грустно улыбнулся, словно предчувствуя, что не дотянет и до этого возраста.

Образ жизни Михаил не поменял, правда, много работая, он и отдыхать стремился красиво. В свою последнюю поездку в Доминикану он полетел с Милой и ее дочерью от предыдущих отношений. Поселились они в семейном отеле с огромной территорией — от пляжа до медпункта минут пятнадцать.

Мила Рубинчик рассказала о том, как развивались события 11 января: «Это произошло внезапно. Ему стало плохо, и состояние все ухудшалось и ухудшалось. Дошли с ним до пункта медицинской помощи, и там это случилось. Прямо на входе. Скорая ехала максимально быстро. Врачи не успели ничего сделать… В чем причина? В комплексе много что влияло… Вы понимаете, что такое работа в прямом эфире — колоссальная нагрузка… Мне кажется, что он свою работу любил больше, чем себя».

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