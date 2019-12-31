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«Никто не перетягивает одеяло на себя»: Грушевский рассказал о жизни с молодой женой

Пять лет назад он расписался с маркетологом Евгенией Гусляровой, которая младше его на 15 лет.

«Никто не перетягивает одеяло на себя»: Грушевский рассказал о жизни с молодой женой
Грушевский счастлив в браке со второй женой/http://globallookpress.com/

Юморист Михаил Грушевский заявил, что ему безумно нравится легкость бытия, которая у него царит в отношениях со второй супругой Евгенией Гусляровой. Они расписались с ней в конце 2014 года. Вскоре у них родился сын. Жена на 15 лет младше юмориста, которому исполнилось 55 лет.

«Никто не перетягивает одеяло на себя. Не пытается манипулировать. Можем обижаться друг на друга не больше трех минут, и еще десять нужно, чтобы помириться и решить проблему», — заявил Михаил Грушевский.

Как сказал артист, им удается обходиться без обид и претензий в совместной жизни. Грушевский добавил, что считает себя лидером в их семье. В то же время супруга иногда берет инициативу на себя. Как он сказал, иногда просьбы жены звучат как приказ. В таких ситуациях, как он думает, лучше с любимой женщиной не спорить. Он идет ей на навстречу. По словам артиста, таким образом в их отношениях есть баланс, без которого двум людям тяжело существовать под одной крышей.

Грушевский подчеркнул, что супруга решает многие вопросы, касающиеся его творческой деятельности. Она, к примеру, продвигает его в социальных сетях. Именно супруга является его пиар-агентом, сообщает «СтарХит».

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«Никто не перетягивает одеяло на себя»: Грушевский рассказал о жизни с молодой женой
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