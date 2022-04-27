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«К личным оскорблениям привычна»: уставшая от негатива Юлия Меньшова выступила с заявлением

Актриса решила отключить комментарии в соцсети.

«К личным оскорблениям привычна»: уставшая от негатива Юлия Меньшова выступила с заявлением
Юлия Меньшова. Фото: Global Look Press

Актриса Юлия Меньшова активно общается с поклонниками в соцсетях. Обычно она обсуждает актуальные новости, периодически рассказывая о личной жизни

Накануне звезда пожаловалась на негативно настроенных пользователей Сети и решила отключить комментарии в соцсети, чтобы не подвергать себя еще большему расстройству.

 «К личным оскорблениям я вполне себе привычна. Долгий опыт пребывания в соцсетях и в целом, в публичном пространстве, не прошел даром. Однако, предоставлять лишнюю площадку для ненависти и злобы – точно не хотела бы», — написала Меньшова.

Напомним, с негативом в соцсетях сталкиваются многие звезды. Оскорбления участились в конце февраля, после начала определенных событий в мире. Тогда в Сеть даже были слиты некоторые номера телефонов медиаперсон.

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