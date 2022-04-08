«Страсть к самоубийству»: Меньшова высказалась о сбежавших из России звездах

Актриса призналась, что ей не стыдно быть русской.

В конце февраля и начале марта из России уехали некоторые представители так называемой интеллигенции. Кто-то уверял, что вернется, другие начали твердить, что им стыдно быть русскими. Накануне в их адрес резко высказалась актриса Юлия Меньшова.

«Еще у интеллигенции есть неизбывное чувство вины. Сегодня оно актуализировалось и выражено в адской формулировке «стыдно быть русским». Мне не стыдно быть русской», — заявила актриса в беседе с дизайнером Артемием Лебедевым в эфире YouTube-шоу «Сама Меньшова».

Лебедев с ней согласился.

«Это удивительно. Как можно отрицать свою культуру? Почему ты должен культуру свою отрицать? У этих людей вшита капсула саморазрушения, как у шпиона, который кусает ампулу с ядом в воротнике», — отметил дизайнер.

«Да! Страсть к самоубийству за всем этим считываю», — подчеркнула дочь Владимира Меньшова.

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