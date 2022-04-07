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«Мне не стыдно быть русской»: Юлия Меньшова назвала адскими слова интеллигенции о стране

Как отметила телеведущая, у интеллигенции вдруг возникло чувство вины.

«Мне не стыдно быть русской»: Юлия Меньшова назвала адскими слова интеллигенции о стране
Юлия Меньшова. Фото: Global Look Press

Телеведущая Юлия Меньшова в общении с дизайнером Артемием Лебедевым в рамках своей программы негативно отозвалась о российской интеллигенции.

Юлия Меньшова
Юлия Меньшова. Фото: Global Look Press

«Еще у интеллигенции есть чувство вины. Сегодня актуализировалось чувство вины у российской интеллигенции. Сегодня она выражена в адской формулировке: «Стыдно быть русской». Мне не стыдно быть русской».

Юлия Меньшова

Как отметила Юлия Меньшова, она не понимает, почему наша либеральная, наверное, интеллигенция выдвинула эту странную формулу.

Напомним, что некоторые российские звезды негативно высказались о родной стране. При этом часть из них вообще уехали за рубеж.

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