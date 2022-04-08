С годами только похорошела! Как выглядела 30 лет назад Юлия Меньшова

Сейчас наследница народных артистов работает в основном ведущей, а начинала свою карьеру в кино.

52-летнюю Юлию Меньшову много лет поклонники знают по телевизионным шоу, в которых она предстает блондинкой с аккуратным каре. Однако на заре своего творческого пути дочь Владимира Меньшова и Веры Алентовой работала актрисой.

Она закончила Школу-студию МХАТ и в 1993 году российский зритель видел ее в фильме «Разборчивый жених» с длинными пепельными волосами.

Тем не менее, настоящей звездой Юлия стала спустя пару лет благодаря шоу «Я – сама», где она выступила в качестве ведущей. Программу транслировали в эфире вплоть до 2000 года. Годом ранее она даже получила ТЭФИ как «Лучший ведущий ток-шоу», сообщил сайт КП.

Несмотря на телевизионный успех, Юлия Меньшова периодически появляется в телесериалах, как актриса. Ее любят по фильмам «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Между нами, девочками», «Женщины на грани».

Глядя на старые и новые фото Меньшовой, становится очевидным, что кроме прически и цвета волос, звезда решила особо ничего не менять в своей внешности. Многие поклонники знаменитости считают, что с годами она стала только интереснее.

А как считаете вы?

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