«Очень ценим»: Эйвазов показал, как Нетребко проводит время в Монте-Карло

После продолжительного перерыва оскандалившаяся Анна Нетребко вернулась на европейскую сцену. Оперная дива с мужем Юсифом Эйвазовым появилась в Монте-Карло. Внимательные пользователи Сети отметили, как сильно похудела звезда, причем, отпуск в Азербайджане и Египте ей явно не пошел на пользу – Анна выглядит уставшей.

Накануне Юсиф Эйвазов показал, как проводит время с женой в Монте-Карло. Пара отметилась на прогулке в компании продюсеров Максима Берина и Джорджа Иглесиаса.

«Спасибо за вашу помощь и поддержку Анне в это непростое время. Мы очень ценим отношение и очень благодарны! Дальше — больше! К новым проектам и с новыми силами!» — написал Эйвазов.

Напомним, ранее Анну Нетребко отстранили от работы многие европейские и американские театры. После артистка выступила с заявлением, высказав свою точку зрения на все происходящее. В Сети посчитали, что таким образом Анна сохранила свою европейскую карьеру.

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