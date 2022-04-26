Теплый вечер с друзьями: Лариса Долина без макияжа и в канареечном костюме щегольнула в гостях

Певица поделилась кадрами из дома Дмитрия Ермакова. Она смогла повеселиться с друзьями.

Лариса Долина большую часть жизни выступает на сцене. Она не скрывает, что хит «Погода в доме» сделал ее особенно знаменитой. При этом певица стала еще и одной из лучших джазовых исполнительниц.

В свои 66 лет она продолжает выступать и записывать дуэты с молодыми исполнителями. Артистка также смогла феноменально похудеть. Она сменила гардероб и теперь выступает как в костюмах, так и мини-юбках.

На этот раз Долина провела выходной с друзьями. Она приехала в гости к актеру Дмитрию Ермакову. Певица смогла повеселиться. Она пела любимые песни.

Артистка предстала в спортивном костюме канареечного цвета. Она отказалась от макияжа, а волосы звезда собрала в небрежный хвост. Лариса Александровна потом разместилась за столом, где была много разных блюд. Наряд подчеркнул ее стройность.

«Мы пока едим, выпиваем, а потом будем петь песни», — отметил Дмитрий. «Это завтрак переходящий в ужин», — добавила Долина.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Что за дивная компания», «Какой классный выходной», «Вы выглядите превосходно», «Ох, вы крутая», «Наряд просто бомбический», «Все бы были такими открытыми и естественными», «Как хочется и дальше любоваться вами, «Долина и без макияжа свежа, как майская роза», — прокомментировали пост подписчики.

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