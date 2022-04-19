Ослепительная элегантность: 66-летняя Долина в черном костюме с пайетками предстала на красной дорожке

Лариса Долина является известной певицей. Она выступает на сцене большую часть жизни. Артистка завоевала любовь публики, когда спела хит «Погода в доме». А спустя годы она не перестает удивлять поклонников.

В свои 66 лет Лариса Александровна является одной из лучших джазовых исполнительниц. Примечательно, что за последнее время она не только похудела, но и сменила стиль.

Теперь Долина все чаще носит молодежные образы. Она не боится носить короткие платья. Певица не скрывает, что порой луки для нее подбирает дочка Ангелина. Недавно она щегольнула в алом наряде на концерте.

А вот 19 апреля артистка стала гостьей на премии Musiс Box Russia. Для красной дорожки она выбрала черный костюм с пайетками. Приталенный жакет и брюки клеш подчеркнули достоинства ее фигуры. Блузка с вырезом дополняла аутфит.

Во время первого большого музыкального вечера за долгое время Долина получила награду. Она пообщалась с журналистами и получила множество комплиментов.

«Какая красивая», «Очень стройная», «Любимая певица», «С каждым днем все краше и краше», «Очень круто выглядите», «Наряд сидит идеально», «Ох, Лариса Александровна! Как вы хороши», «Это надо! Так выглядеть в свои годы!», «Даже веет добром», — прокомментировали кадры подписчики.

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