Просто шик: 66-летняя Лариса Долина в алых брюках с пайетками появилась на публике

Лариса Долина является одной из самых известных российских исполнителей. Она в свое время стала популярна после выхода песни «Погода в доме». И теперь в 66 лет певица продолжает выпускать новые треки, петь дуэтом с молодыми исполнителями.

Более того, за последние несколько лет артистка смогла похудеть на 21 килограмм. Она также сменила гардероб. Теперь звезда зачастую демонстрирует молодежные луки.

Не так давно Долина побывала в гостях у Владимира Преснякова – старшего. Она поздравила его с днем рождения. Тогда певица выбрала наряд в черном цвете. А вот 5 апреля она побывала на джазовом концерте, где исполнила несколько песен.

При этом на сцене артистка появилась в алых брюках клеш с пайетками и серебристой блузке. Лариса Александровна также сделала объемную прическу.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит постройневшая звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Вы очаровательны», «Просто королева джаза», «Ну до чего роскошный образ», «Какая вы красивая», «Бесподобная», «О! Богиня!», «Ну услада для глаз», «Всем бы так выглядеть в 60 лет», «Это был восторг», «Какая вы красива», «Шикарно, Лариса Александровна! Великолепный голос, потрясающе выглядите!» — прокомментировали пост подписчики.

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