Без макияжа и укладки: 66-летняя Лариса Долина в алом костюме появилась на публике

Лариса Долина является одной из самых известных певиц в Россию, а также одной из лучших джазовых исполнительниц. Артистка преподает в вузе, а также продолжает выпускать новые хиты.

За последний год она преобразилась, так как похудела на 21 килограмм и сменила гардероб. Теперь Лариса Александровна частно носит короткие платья или яркие костюмы. Она не боится подчеркивать свои формы.

Не так давно Долина побывала на вечеринке Владимира Преснякова, который отпраздновал день рождения. А вот на этот раз певица опубликовала видео с репетиции. примечательно, что она была без макияжа и укладки.

А в качестве наряда артистка выбрала алый костюм в спортивном стиле. Лариса Александровна скрыла изъяны фигуры за счет свободного фасона. Она не побоялась показать свою природную красоту.

«Продолжается репетиционный процесс: готовимся к гастрольным поездкам!» — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лариса Александровна. Многие осыпали ее комплиментами. Фанаты признались, что в 66 лет не все могут похвастаться таким моложавым видом.

«Без макияжа еще краше», «А это возможно?», «Забыли постареть?», «Ой, Лариса Александровна, вы богиня», «Какая вы красивая», «Ну макияж вам и не нужен», «Любуюсь вами, дива», «Не только стройная, но и такая посвежевшая», — стали писать подписчики.

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