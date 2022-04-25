Ксения Собчак обзавелась элитной недвижимостью в Дубае за 60 миллионов рублей

Телеведущая и светская львица Ксения Собчак приобрела квартиру в Дубае за 60 миллионов рублей. Площадь жилья составляет 120 квадратных метров.

Апартаменты расположены в премиальном жилом комплексе St. Regis Residences в самом сердце Дубая — с двумя спальнями и видом на башню «Бурдж-Халифа».

Отметим, что рядом с апартаментами Ксении Собчак расположен «Дубай Молл». Здесь же поблизости парк, фонтаны, опера. На территории ЖК есть все удобства для райской жизни: бассейны, рестораны, спа-центр, фитнес, пространство для детей, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Ксения Собчак в последнее время перемещается между разными странами. Она возвращалась в Россию из Израиля, однако затем снова отправилась «колесить по Европам».

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