«Жить там не собираюсь, как и в Израиле!»: Собчак придумала, как оправдаться за хоромы в Дубае

Ксения Собчак купила элитную квартиру в Дубае площадью 120 квадратных метров за 60 миллионов рублей. Звезда не стала отрицать этого факта и поспешила оправдаться в своем телеграме, заявляя, что это всего лишь выгодное вложение средств, не более. А мыслей об эмиграции в Эмираты у нее нет.
Ксения Анатольевна искренне возмутилась, что люди осуждают ее за эту покупку.
«Жить я там не собираюсь, также, как и в Израиле, но активно ищу дружественные страны для каких-то вложений!» — сказала жена Константина Богомолова.
Она призвала и своих читателей вкладывать свои доходы в квадратные метры. Сама она расходует примерно 30% своих денег на покупку недвижимости. Собчак заявила, что Дубай для этого является отличным местом, поскольку в нем «суперпрогретый рынок, который сильно растет».
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