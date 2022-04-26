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Струящаяся ткань: располневшая Надежда Бабкина скрыла изъяны фигуры в шифоновом платье свободного кроя

Певица Надежда Бабкина предстала в компании своих коллег — музыкантов сибирского хора.

Струящаяся ткань: располневшая Надежда Бабкина скрыла изъяны фигуры в шифоновом платье свободного кроя
Надежда Бабкина. Фото: Global Look Press

Популярная вокалистка и ведущая программы «Модный приговор» Надежда Бабкина не зря получила титул «модной народной артистки».

Все образы Бабкиной продуманы до мелочей. Певица обожает яркость во всем. Это касается и ее нарядов, и стиля жизни.

В микроблоге Надежда Бабкина, которая в последнее время заметно раздалась и прибавила в весе, разместила снимок с коллегами-музыкантами.

Для встречи с ними Надежда Бабкина облачилась в черное шифоновое платье с белым принтом. Наряд свободного кроя удачно скрывает изъяны фигуры певицы.

Надежда Бабкина в черном платье
Надежда Бабкина в черном платье с коллегами. Фото: соцсети

«Сибирский хор — один из самых лучших профессиональных коллективов русской традиционной культуры в стране! Я счастлива, что сегодня именно на сцене театра «Русская песня» этот прославленный коллектив представляет концертную программу, посвященную 85-летию Новосибирской области!» — написала под фото Надежда Бабкина.

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