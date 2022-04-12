Смешной кот-скейтбордист
Видео
Тренды в макияже на 2022 год
Видео

«Все находятся в ожидании»: стала известна судьба «Модного приговора» с Александром Васильевым

Никто из сотрудников популярной программы не уволен.

«Все находятся в ожидании»: стала известна судьба «Модного приговора» с Александром Васильевым
Александр Васильев. Фото: Global Look Press

Источники сообщили, что до сих пор нет никакой ясности, когда программа «Модный приговор» вернется в эфир Первого канала.

Александр Васильев
Александр Васильев. Фото: Global Look Press

«Спонсорами были европейские компании, в связи с политической ситуацией контракты приостановлены. Поэтому и передача — тоже. Но никого из сотрудников не уволили, все находятся в ожидании».

Источники, знакомые с ситуацией

Между тем ведущий «Модного приговора» Александр Васильев еще в конце марта вернулся в Москву из Франции. В Париже у него квартира. На днях его заметили в одном их популярных универмагов столицы. Историк моды внимательно рассматривал одежду отечественных марок. Не исключено, что именно она пойдет в ход в будущих программах.

Сам Васильев считает, что будущее у российских дизайнеров, безусловно, есть. По последним данным в стране работает около тысячи российских брендов, сообщает «СтарХит».

Напомним, что «Модный приговор» — одна из самых популярных программ на телевидении. У передачи много поклонников в стране, и они с нетерпением ждут новых выпусков.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Александр ВасильевПарижПрограмма "Модный приговор"РоссияФранция