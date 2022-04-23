Разные слушатели: Надежда Бабкина рассказала, как на самом деле относится к Надежде Кадышевой

Исполнительница Надежда Бабкина заявила, что между ней и Надеждой Кадышевой нет ничего общего. Поэтому знаменитость никогда не конфликтовала с коллегой по сцене.

Обе певицы заявляют о себе как о народных исполнительницах. При этом наряды, манера исполнения артистов совершенно разные. Кадышева старается внести в фольклорные мотивы современные поп-веяния. А вот Надежда Кадышева остается верна классическому стилю подачи народных композиций.

Несмотря на то, что двум Надеждам постоянно приписывают ссоры, они никогда по-настоящему не враждовали. Судя по ответу о коллеге Надежды Бабкиной, ей абсолютно все равно на творчество Надежды Кадышевой.

Бабкина просто не мешает Кадышевой заниматься тем, что ей нравится.

«Ну нравится, пусть кайфует. Может быть, это дает ей некий импульс», — передали слова народной артистки в gazeta.ru.

Напомним, ранее Надежда Бабкина вспомнила, как раньше наводила марафет. В дефицитные времена певица все равно находила способ привесит себя в порядок и сделать достойных грим.

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