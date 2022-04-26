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«А-ля жостковский поднос»: Нетребко после советов Хромченко примерила модное платье в Монако

Оперная певица вышла на променад со своими друзьями.

«А-ля жостковский поднос»: Нетребко после советов Хромченко примерила модное платье в Монако
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: Global Look Press

Анна Нетребко, как и обещала, вернулась на европейскую сцену. Оперная дива прилетела в Монте-Карло со своим мужем Юсифом Эйвазовым и вместе с ним вышла на сцену.

Певица также посвятила время в Монако общению со своими друзьями, поблагодарив их за поддержку.

В личном блоге Анна Нетребко разместила фотографию с променада в компании своих приятелей. Народная артистка России облачилась в платье с цветочным принтом «а-ля жостковский поднос», к такому рисунку советовала присмотреться Эвелина Хромченко. Он сейчас очень актуален.

Анна Нетребко в Монако. Фото: соцсети

В эфире «Модного приговора» ведущая ранее рассказывала о самых трендовых принтах на одежде. Она заметила, что сейчас также по-прежнему популярен горох, «восточные огурцы», «тай-дай» и пэчворк.

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Анна НетребкоНетребконовости goоgleчто модноЭвелина Хромченко