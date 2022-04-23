На сцене Монте-Карло: Анна Нетребко впервые выступила в Европе после скандала

Певица будет выходить на подмостки несколько дней.

Оскандалившаяся в России Анна Нетребко после своего нашумевшего заявления впервые выступила на сцене. Возвращение дивы состоялось на сцене театра в Монте-Карло, куда певицу позвали на замену заболевшей Марии Агресты.

Это – первое появление Нетребко на подмостках европейской сцены. Ранее с ней прекращали сотрудничество многие заграничные площадки, включая Метрополитен-оперу, за то, что она никак не обозначила свою позицию. Значит ли это, что Нетребко теперь сможет беспрепятственно выступать за границей, неизвестно.

Однако, в Монте-Карло у Нетребко впереди еще три выступления – 24, 27 и 30 апреля. Притом что в июне оперная певица собирается выступить в Мариинском театре на фестивале «Белые ночи».

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