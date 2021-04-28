«Тай дай», пэчворк, «огурцы»: Хромченко назвала самые модные принты сезона

Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» на Первом канале назвала самые актуальные варианты расцветок тканей на одежде. По-прежнему сохраняется тренд на горох и здесь можно расслабиться – все, что вы купили с этим принтом не потеряет уже своей актуальности никогда. Это классика, которую можно смело носить во все времена.

В моде остаются и цветы, но только они становятся более утрированными. По словам ведущей, идеальный образец для подражания – жостковский поднос. В тренде также такое ретро, как рисунок «огурцы». Актуальна клетка виши, которая тоже время от времени набирает обороты популярности. И из 90-х возродился размытый принт «тай дай». И все эти варианты рисунков можно миксовать на свой вкус в искусстве пэчворк, ведь оно тоже сейчас крайне востребованно.

«Тема пэчворк в этом сезоне имеет одно из доминирующих значений за счет того, что ситуация предусматривает экономию. Если в вашем арсенале нет ничего новенького, то вы можете вспомнить, когда в вашем арсенале в принципе ничего не было, не только новенького, но и старенького, и сделать так же», — прокомментировала Эвелина.

Смотрите также