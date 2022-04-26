«Это конец»: Надежда Ермакова из «Дома-2» сообщила о расставании с женихом накануне свадьбы

Участница реалити-шоу Надя Ермакова призналась, что нервы у нее на пределе.

38-летняя Надежда Ермакова, которая активно готовилась к свадьбе с 24-летним Даниэлем Чистовым, похоже, вновь осталась у разбитого корыта.

Избранник Надежды отказался создавать с ней семью. О своем решении он сообщил незадолго до торжества.

В телеграм-канале Надежда Ермакова рассказала, что Даниэль уходит не только от нее, но и из «Дома-2».

«Даниэль только что вернулся из Казани и сказал, что завтра уходит с проекта. Будущего со мной он не видит. Это конец, жаль, что все так закончилось…» — написала Надежда Ермакова.

Участница «Дома-2» призналась, что после демарша возлюбленного чувствует себя раздавленной.

«Нервы на пределе, успокоительные не помогают. Завтра начало сессии еще до кучи… Вот как засесть за подготовку, когда мысли о другом?» — риторически спросила Надя Ермакова.

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