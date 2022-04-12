Чего тянуть: Надя Ермакова из «Дома-2» решила познакомить маму с родителями своего жениха до свадьбы

Участница и кастинг-менеджер «Дома-2» Надежда Ермакова после долгих поисков наконец-то нашла свое счастье в лице молодого человека по имени Даниэль.

Парень сильно моложе Надежды, но влюбленных разница в возрасте в четырнадцать лет нисколько не смущает.

Сейчас пара активно готовится к свадьбе. Надежда Ермакова занята подбором свадебного платья.

Впереди еще одно радостное событие. Надя и Даниэль решили не тянуть до свадьбы и познакомить своих родителей заранее, чтобы на торжестве они уже чувствовали себя родными людьми.

«Интересная идея возникла у нас с Даниэлем. Это не сватовство, как многие подумают, но мы хотим познакомить наших родителей до свадьбы! Как вам такое? Вот думаем, позвать в Москву родителей Даниэля или взять мою маму и втроем слетать в Казань на пару деньков», — поделилась с подписчиками Надя Ермакова.

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