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«Пришел начать все сначала»: Надя Ермакова раскрыла цели Тиграна Салибекова на новом «Доме-2»

Тигран Салибеков вернулся на проект после развода с женой и матерью троих его сыновей — Юлией Салибековой.

«Пришел начать все сначала»: Надя Ермакова раскрыла цели Тиграна Салибекова на новом «Доме-2»
Тигран Салибеков. Фото: соцсети

Юлия и Тигран Салибековы разводятся после десяти лет брака и рождения троих сыновей.

Пара сейчас находится в стадии бракоразводного процесса, идут суды, после которых Тигран и Юлия перестанут быть мужем и женой.

Накануне стало известно, что Тигран сделал большой финт ушами. Он вернулся на «Дом-2» в качестве участника.

Это Юле Салибековой подтвердила кастинг-менеджер и участница проекта Надя Ермакова. В комментариях к посту Юлии о появлении Тиграна на Лобном, Надя рассказала, какую цель на «Доме-2» преследует отец троих детей.

Тигран Салибеков на Лобном «Дома-2».
Тигран Салибеков на Лобном «Дома-2». Фото: соцсети

«Да, зай, он зашел на проект сегодня, — написала Надя Ермакова. — По его версии, он сделал все, что мог, для семьи и пришел начать все сначала. Но сказал, что чувства к Юле есть».

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«Дом-2»бракоразводный процессНадежда ЕрмаковаТигран Салибековучастники Дома-2Юлия Салибекова