«Пришел начать все сначала»: Надя Ермакова раскрыла цели Тиграна Салибекова на новом «Доме-2»

Юлия и Тигран Салибековы разводятся после десяти лет брака и рождения троих сыновей.
Пара сейчас находится в стадии бракоразводного процесса, идут суды, после которых Тигран и Юлия перестанут быть мужем и женой.
Накануне стало известно, что Тигран сделал большой финт ушами. Он вернулся на «Дом-2» в качестве участника.
Это Юле Салибековой подтвердила кастинг-менеджер и участница проекта Надя Ермакова. В комментариях к посту Юлии о появлении Тиграна на Лобном, Надя рассказала, какую цель на «Доме-2» преследует отец троих детей.
«Да, зай, он зашел на проект сегодня, — написала Надя Ермакова. — По его версии, он сделал все, что мог, для семьи и пришел начать все сначала. Но сказал, что чувства к Юле есть».
Смотрите также
Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.