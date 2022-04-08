Сложный выбор: звезда «Дома-2» Надежда Ермакова показала себя в свадебных платьях в примерочной

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Надежда Ермакова продолжает подготовку к свадьбе. Девушка получила предложение руки и сердца от своего бойфренда Даниэля Чистова, который на 14 лет младше нее, и выбирает платье.

Замуж Ермакова хочет выйти в белом наряде. Сначала она определилась с фасоном, а теперь отправилась на примерку. Звезда «Дома-2» показала, какие именно платья ей приглянулись, позируя в них в примерочной.

«Как вам варианты? Какой лучше?», — вопрошает звезда у своих подписчиков в Telegram.

Мнения подписчиков в комментариях разделились. Кому-то больше понравился один вариант, кому-то – совершенно другой. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет, поэтому выбор невесте нужно явно делать, опираясь на свои предпочтения. Ермакова пообещала рассказать, на каком экземпляре остановилась.

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