«Достойный претендент на победу»: поклонники шоу «Маска» негодуют из-за разоблачения Мухомора

По мнению телезрителей, покинуть проект должен был Дракон или Пчела.

В минувшее воскресенье, 24 апреля, в эфир НТВ вышел второй полуфинал третьего сезона шоу «Маска».

В шаге от суперфинала проект покинул один из самых ярких участников — Мухомор. Судьи решили, что разоблачить стоит именно его. Под Маской оказался поющий актер Евгений Дятлов.

Поклонники проекта в телеграм-канале «Маски» обсуждают детали полуфинала. Многие признаются, что разочарованы решением судей, поскольку считали Мухомора претендентом на победу в третьем сезоне.

«Очень грустно, что ушел Мухомор, достойный претендент на победу. Опять вытянули Монстрика, который гораздо слабее по номерам и Мухомора, и Козерога, да даже и Малыша», «Дракон поет, безусловно, хорошо, но все в одном формате. Лама — тоже оперный певец, но у него хотя бы голоса в номерах разнообразные», «Болею за Монстрика! Желаю ему искренне победы!», «Мухоморчик ушел. Я его так любила. Моя любимая маска была», «Дракон поет в одном и том же жанре, ничего нового. Все жюри знает, кто в этой маске, но почему-то его не хотят открывать. В Анубисе, Пчеле — тоже знают», — высказались в Сети.

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