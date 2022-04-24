«Ваши реакции очень ценны»: Мухомор обратился к жюри шоу «Маска» после разоблачения

Актер Евгений Дятлов был в шаге от суперфинала, но именно с него судьи проекта НТВ решили снять Маску в последний момент.

На НТВ подошел к завершению второй полуфинал третьего сезона шоу «Маска». Первого мая НТВ покажет суперфинал проекта.

В шаге от суперфинала из игры выбыл один из самых сильных участников – Мухомор. Судьи подавляющим большинством голосов решили, что разоблачить нужно именно его.

Как оказалось, под Маской Мухомора выступал известный артист Евгений Дятлов. Он поблагодарил судей за все слова, которые слышал от них на протяжении всего проекта.

«Для меня ваши реакции были очень ценны. Спасибо», — сказал Евгений Дятлов.

Он поделился своими эмоциями по поводу участия в шоу «Маска», назвав его невероятным путешествием.

«Я совершенно в каком-то парении в течение всей этой передачи. Невероятное путешествие. И это удивительное испытание. Потому что я пел те песни, которые нигде ни при каких обстоятельствах я не мог бы исполнить в своей жизни», — признался Евгений Дятлов.

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