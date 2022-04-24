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«Как хорошо, что это вы!»: во втором полуфинале шоу «Маска» разоблачили Мухомора

Стало известно, что за артист скрывался в костюме несъедобного гриба на проекте НТВ.

«Как хорошо, что это вы!»: во втором полуфинале шоу «Маска» разоблачили Мухомора
Жюри шоу «Маска». Фото: PR НТВ

На НТВ подошел к концу второй полуфинал самого охраняемого проекта – шоу «Маска».

В шаге от финала его покинул десятый по счету участник — Мухомор. Номинированы на вылет были он и Анубис.

Четыре члена жюри высказались в пользу того, чтобы Маску снял Мухомор. Единогласно судьи высказались в пользу того, что под ней – известный актер Евгений Дятлов.

И оказались правы!

Когда Мухомор снял Маску, все увидели лучезарную улыбку Евгения Дятлова.

Евгений Дятлов – Мухомор на шоу «Маска»
Евгений Дятлов – Мухомор на шоу «Маска». Фото: кадр программы

«Как хорошо, что это вы!» — произнесла Валерия.

А Филипп Киркоров, потрясенный вокальными талантами Дятлова, пообещал ему свое содействие в записи альбома.

Первого мая НТВ покажет суперфинал третьего сезона шоу «Маска». В нем остались четыре участника – Пчела, Монстрик, Дракон и Анубис.

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