Миро разложила по полкам: почему 32-летняя Брухунова молодая, а 31-летняя Ивлеева — «пожившая»

Бывшая жена Элджея Настя Ивлеева получила порцию сарказма от блогера Лены Миро. Акула пера полагает, что в возрасте блондинки уже не стоит устраивать откровенных фотосессий для «Плейбоя». А именно это в костюме зайчика недавно провернула звезда «Пятницы».

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Настю Ивлееву это, судя по всему обидело, в своем телеграме она написала пост-удивление, рассуждая о возрасте.

«Вот интересно, почему жену Петросяна называют молодухой (ей 32 года), жену Элджея — взрослой, умирающей, седой женщиной, из которой сыпется песок, и, кстати, ей скоро помирать, а она не рожавшая (ей 31)», — порассуждала Ивлеева.

Лена Миро решила пояснить. По словам блогера, очень важно для восприятия возраста, какая публика тебя окружает. На Татьяну Брухунову, пишет едкая на словцо знаменитость, смотрят многие дамы примерных лет ее мужа Евгения Петросяна. И она им кажется очень молоденькой. А вот Настю Ивлееву читают ребята 16–19 лет.

«Конечно, ты — пожившая тетка. В то время как Таня в два раза младше своей аудитории, ты — в два раза старше. Возраст — штука весьма относительная», — написала Миро в ЖЖ.

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