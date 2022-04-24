«Жена Петросяна – молодуха»: Ивлеева два года молчала и все-таки сделала ход конем Брухуновой

Два года назад жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова решила поговорить со своими подписчиками о современных шоу в Сети, осудив их за легковесность. Особенно досталось тогда Насте Ивлеевой.

«Ивлеева — это вообще катастрофа! Страшно то, что ее смотрит молодежь. Но она при этом не испытывает никакой ответственности перед молодой частью населения с неокрепшей психикой. Разговоры ее сумбурны, а речь малограмотная. Про мат я вообще молчу. Девушка из чьих уст летит нецензурная брань, на мой взгляд, разлагающийся монстр», — сказала, как отрезала Татьяна.

Ведущая тогда решила промолчать и не реагировать на выпад светской львицы. Однако сейчас неожиданно упомянула имя избранницы народного артиста.

«Вот интересно, почему жену Петросяна называют молодухой (ей 32 года), жену Элджея — взрослой, умирающей, седой женщиной, из которой сыпется песок и, кстати, ей скоро помирать, а она не рожавшая (ей 31)», — рассудила Настя Ивлеева.

Любопытно, что себя она называла «женой Элджея», а не «бывшей женой Элджея», Напомним, пара развелась в июле 2021 года.

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