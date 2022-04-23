Хромченко бы оценила: Брухунова в свободном костюме цвета шоколада предстала в свете

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» замечала, что коричневые тона – одни из самых универсальных. Они легко сочетаются с другими тонами.

А если они имеют съедобный контекст – тон шоколада, кофе, специй – то практически гарантированно производят приятное впечатление.

Также Эвелина Хромченко рекомендовала обратить внимание на двубортные наряды. Они, по словам ведущей, неизменно стройнят.

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова предстала в свете как раз в таком брючном костюме свободного кроя – с двубортным жакетом и в цвете шоколада.

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