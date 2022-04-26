Заворотнюк впервые за долгое время вышла с престарелой родственницей в свет, поразив публику

Валентина Борисовна в свои 80 лет выглядит замечательно.

Дочь «прекрасной няни» Анна Заворотнюк впервые за долгое время появилась на публике со своей бабушкой. 80-летняя мама Анастасии Заворотнюк предстала в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.

«Весь день были с батюшкой. Бабушка наполнена такой радостью после этой поездки, что я тоже не могу не радоваться. Она для меня мой смысл жизни», – написала Анна Заворотнюк в социальных сетях и обнародовала кадр с бабушкой.

Подписчики были поражены, увидев маму знаменитой актрисы. В своем возрасте она отлично выглядела, сумев сохранить красоту и харизму.

«Выглядит отлично, не верится, что 80», «Ну и порода у вас! Все красавицы, как на подбор!», «Какая бабушка красивая, понятно, в кого вы!» — написали пользователи Сети.

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