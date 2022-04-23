«Труба взрывоопасная»: в деревне, где живет Заворотнюк, проблемы с коммуналкой

Алла Довлатова имеет загородный дом в деревне Крекшино, где живет много звезд шоу-бизнеса. Однако с коммунальными услугами там все не очень хорошо.

«У нас у всех скважины. Потому что труба, которая идет от Мосводоканала — взрывоопасная. Происходит на участке фонтан и все заливает. У меня так было четыре раза. Однажды я психанула, перекрыла трубу, вызвала мастера за свой счет. Но соседям пришлось неделю посидеть без воды, ходили на колонку», — рассказала Довлатова в шоу «Секрет на миллион».

В Крекшино с Довлатовой также соседствует Александр Буйнов и Анастасия Заворотюк. С Буйновым они часто гуляют вместе и ходят друг другу в гости.

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