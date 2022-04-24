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«Печет самые вкусные на свете куличи»: Анна Заворотнюк отвезла бабушку в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру

Дочь Анастасии Заворотнюк во время Пасхи пришла в храм.

«Печет самые вкусные на свете куличи»: Анна Заворотнюк отвезла бабушку в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру
Анна Заворотнюк. Фото: соцсети

В день Пасхи модель Анна Заворотнюк решила показать бабушке красоты храма. Поэтому знаменитость вместе с родственницей отправились в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру.

Анна отметила, что каждую Пасху ее бабушка пекла самые вкусные куличи. Однако в этом году Валентина Заворотнюк не смогла порадовать внучку сладкой выпечкой. Зато Анна заставила бабушку улыбаться.

Анна Заворотнюк с бабашукой
Анна Заворотнюк с бабашукой. Фото: соцсети

«Поздравляю всех со светлым праздником Пасхи. Христос Воскрес! Каждую Пасху моя бабушка печет самые вкусные на свете куличи. Но в этот раз она только покрасила яйца, на куличи не хватило сил. И мы с Катюшей, решили отвезти ее в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Это было лучшей идеей. Мы весь день были с батюшкой. Он провел нам экскурсию и мы обошли все святые места. Много рассказывал о своей службе и о том, как он решил стать монахом. Удивительный человек», – поделилась со своими поклонниками в социальных сетях Анна.

Напомним, ранее Анна Заворотнюк посетила Дубай сразу после дня рождения матери.

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