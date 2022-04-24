«Печет самые вкусные на свете куличи»: Анна Заворотнюк отвезла бабушку в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру

В день Пасхи модель Анна Заворотнюк решила показать бабушке красоты храма. Поэтому знаменитость вместе с родственницей отправились в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру.

Анна отметила, что каждую Пасху ее бабушка пекла самые вкусные куличи. Однако в этом году Валентина Заворотнюк не смогла порадовать внучку сладкой выпечкой. Зато Анна заставила бабушку улыбаться.

«Поздравляю всех со светлым праздником Пасхи. Христос Воскрес! Каждую Пасху моя бабушка печет самые вкусные на свете куличи. Но в этот раз она только покрасила яйца, на куличи не хватило сил. И мы с Катюшей, решили отвезти ее в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Это было лучшей идеей. Мы весь день были с батюшкой. Он провел нам экскурсию и мы обошли все святые места. Много рассказывал о своей службе и о том, как он решил стать монахом. Удивительный человек», – поделилась со своими поклонниками в социальных сетях Анна.

Напомним, ранее Анна Заворотнюк посетила Дубай сразу после дня рождения матери.

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