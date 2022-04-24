Все могло быть иначе: как Анастасия Заворотнюк перешла дорожку Жанне Фриске

Певица не скрывала, что мечтала совсем о другой карьере.

Жанну Фриске все запомнили, как исполнительницу популярных песен, однако звезда мечтала развиваться как актриса.

На ее счету 11 фильмов, однако зрители ее помнят в основном в картинах «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Карьера актрисы кино у нее в итоге так и не сложилась.

Между тем, Жанна Фриске могла стать популярной в этой области, если бы прошла кастинг в знаменитый сериал «Моя прекрасная няня». Как пишет 7days.ru, она пробовалась на роль няни, но режиссер выбрал Анастасию Заворотнюк.

Кто знает, как сложилась бы и жизнь Сергея Жигунова, если бы на эту роль выбрали Жанну Фриске. Ведь именно на съемочной площадке этого сериала он влюбился в Анастасию Заворотнюк и ушел ради нее из семьи. Правда потом вернулся, чтобы через некоторое время вновь покинуть жену Веру Новикову уже из-за журналистки Виктории Ворожбит.

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