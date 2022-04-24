«Откуда у него столько денег?»: Ургант не смог бы купить на зарплату объявленную недвижимость

Недавно в СМИ прокатилась информация о недвижимости, которую распродает Иван Ургант.

Позвучали такие цифры, которые якобы просит ведущий за свои квадратные метры: 290 миллионов рублей за квартиру в «Клубном доме на Смоленском бульваре», примерно 500 миллионов рублей за пентхаус в башне «Меркурий» «Москва-Сити», около 150-160 миллионов рублей за дом на Рублевке (покупал якобы за 400 миллионов рублей), 200 миллионов за дом в деревне Иславское.

Также у Ивана Урганта якобы есть трехкомнатная квартира в Санкт-Петербурге в 115 квадратных метров с видом на Мариинский театр.

Отар Кушанашвили был поражен, когда услышал об этих богатствах Ивана Урганта. По словам журналиста, ведущий появился в профессии на 7 лет его позже, и он не верит, что все это роскошество можно было купить на зарплату и «калым» в качестве ведущего мероприятий.

«Откуда у него столько денег? Ни бывает, ни корпоративов, ни такой зарплаты, которые бы в сумме позволили бы купить такую недвижимость! Ну не бывает!» — сказал Отар на своем шоу «Каково?!»

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