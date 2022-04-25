Галкин, Фадеев и другие: Кушанашвили назвал звезд, которые сохранили человеческий облик, на его взгляд

Отар Кушанашвили сказал, что никогда не отречется от Максима Галкина.

Отар Кушанашвили в последнее время на редкость часто упоминает имя Максима Галкина, который улетел в Израиль со своей семьей. Журналист считает его «божьей тварью» и частенько созванивается с ним.

В своей программе «Каково?!» он заявил, что никогда не отречется от мужа Аллы Пугачевой, с которой, к слову, даже судился когда-то. Примадонна обиделась на ведущего за его острые слова в ее адрес на федеральном канале. Однако Кушанашвили не постеснялся встать перед ней на колени в зале суда и попросить прощения. За что и был прощен.

Теперь же в своем телеграме Отар Кушанашвили вновь упомянул имя комика, перечисляя достойных людей в шоу-бизнесе, на его взгляд.

«Как так получилось, что из всех медийных рыл человеческий облик сохранили только я, Макс Галкин, Макс Фадеев, Эрос Рамазотти и Гарри Барлоу?» — вопросил журналист.

Ответ его зрители должны получить в новом выпуске «Каково?!».

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